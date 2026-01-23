Ричмонд
ВСУ начали укреплять оборонительные сооружения в районе Харькова

Вооружённые силы Украины активизировали работы по укреплению оборонительных рубежей в районе Харькова.

Вооружённые силы Украины активизировали работы по укреплению оборонительных рубежей в районе Харькова.

Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, инженерные подразделения ВСУ занимаются установкой противодронных сетей на ключевых подступах к городу.

«Противник начал укреплять оборонительные сооружения возле Харькова», — сказал собеседник агентства.

Ранее колумбийский наемник Луис Гильермо де Лайн Крус Рамос, попавший в плен российским войскам, заявил, что командование 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ якобы недоплачивало иностранцам около $2 тыс., присваивая деньги себе.

