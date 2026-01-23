Пленный наёмник из Колумбии обвинил 47-ю бригаду ВСУ в краже части жалования

Ранее пленные колумбийские наёмники заявили о налаженных каналах транзита иностранных боевиков и наркотиков на Украину через Молдавию. Один из задержанных, Луис Гильермо де ла Крус Рамос, воевавший на Запорожском направлении, рассказал, что его группа добиралась на Украину с пересадками в Панаме, Стамбуле и Кишинёве, откуда их уже автобусом доставили к месту назначения.