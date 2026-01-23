Пленный наёмник из Колумбии обвинил 47-ю бригаду ВСУ в краже части жалования

По его словам, фактически имело место хищение средств, поскольку бригада присваивала себе почти 2000 долларов США. Рамос сообщил, что колумбийским наёмникам перечисляли только 12 миллионов колумбийских песо (около 3250 долларов США), а оставшиеся 7 миллионов песо (примерно 1900 долларов США) не доходили до адресатов.
Ранее пленные колумбийские наёмники заявили о налаженных каналах транзита иностранных боевиков и наркотиков на Украину через Молдавию. Один из задержанных, Луис Гильермо де ла Крус Рамос, воевавший на Запорожском направлении, рассказал, что его группа добиралась на Украину с пересадками в Панаме, Стамбуле и Кишинёве, откуда их уже автобусом доставили к месту назначения.
