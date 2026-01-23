Ричмонд
Bloomberg: США покинули ВОЗ, не выплатив организации долг в $260 млн

Всемирная ассамблея здравоохранения планирует обсудить долг США в мае.

Источник: Аргументы и факты

Выход Соединенных Штатов из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) был осуществлен с непогашенной задолженностью, оцениваемой примерно в 260 миллионов долларов, сообщает Bloomberg.

Согласно информации, предоставленной агентством, Всемирная ассамблея здравоохранения планирует рассмотреть юридические пути урегулирования данного вопроса в течение мая.

20 января 2025 года президент США Дональд Трамп официально оформил выход страны из ВОЗ своим указом. В качестве причины такого решения глава государства указал на «несправедливо обременительные выплаты», предъявляемые организации к Соединенным Штатам.

По информации Bloomberg, Вашингтон не только прекратил финансовую поддержку организации, но и приостановил всякое участие в ее деятельности, в том числе в рабочих группах, а также отозвал своих представителей.

Всемирная организация здравоохранения, обладая статусом независимой международной структуры, взаимодействует с Организацией Объединенных Наций (ООН) на основе специального соглашения о сотрудничестве и объединяет 193 государства-члена. Ее главной задачей является решение глобальных проблем, связанных со здоровьем населения планеты.

