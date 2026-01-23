Ричмонд
Шавкат Мирзиёев провел ряд встреч в Давосе — подробности

Президент Узбекистана посетил швейцарский город Давос, где состоялась церемония подписания устава Совета мира. На полях мероприятия узбекский лидер встретился с главами Азербайджана и Венгрии, а также с президентом Европейского банка реконструкции и развития.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. На полях церемонии подписания Устава Совета мира в швейцарском Давосе состоялась беседа президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В дружеской обстановке лидеры обсудили перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества и многостороннего взаимодействия, в том числе в рамках Организации тюркских государств.

Также на полях мероприятий Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Стороны рассмотрели возможности дальнейшего расширения взаимодействия с этим ведущим финансовым институтом, а также высоко оценили вклад ЕБРР в развитие «зеленой» энергетики, модернизацию транспортной инфраструктуры, реализацию экологических программ, реформирование финансового рынка и содействие предпринимательству в республике.

«Сотрудничество банка с нашей страной носит устойчивый стратегический характер. Узбекистан остается крупнейшим партнером ЕБРР в регионе. Объем инвестиций банка составил почти $7 млрд. В 2025 году объем операций превысил $1 млрд, в том числе направленных на поддержку частного сектора», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, были обозначены приоритетные направления сотрудничества на текущий год, включая развитие частного сектора, инфраструктуры, цифровую трансформацию железнодорожного транспорта и другие.

Особое внимание было уделено продолжению программ по обучению женщин и молодежи современным профессиям и бизнесу.

Далее Шавкат Мирзиёев провел встречу с членом Совета директоров и старшим управляющим директором компании Blackrock Адебайо Огунлеси.

Были рассмотрены ключевые направления инвестиционного взаимодействия с данной ведущий компанией и реализация ранее достигнутых договоренностей.

Стороны обменялись мнениями о перспективах участия Blackrock в приоритетных проектах в Узбекистане. Поддержаны инициативы компании по вхождению в капитал ряда узбекских предприятий, формированию механизмов совместных инвестиций, а также привлечению международной экспертизы для улучшения инвестиционного климата страны.

По завершении программы рабочего визита в городе Давосе президент Узбекистана вылетел из международного аэропорта Цюриха в Ташкент.