Бойцы РФ взяли под контроль шахту под Белицким

По информации источников, российские штурмовые подразделения зашли на окраины Белицкого.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся на добропольском направлении российские подразделения выбили боевиков ВСУ с территории шахты в районе города Белицкое, сообщил Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».

По данным источников канала, российские военные взяли под контроль территорию шахты «Запорожская», расположенной к югу от Белицкого.

Также сообщается о заходе штурмовых подразделений РФ на окраины Белицкого. Военные паблики сообщают, что российские бойцы зашли в город с юга.

Напомним, глава ДНР Денис Пушилин сообщил о начале боев за Белицкое в начале января. На прошлой неделе в ВСУ заговорили об ухудшении положения находящихся в районе города украинских боевиков, укрытия и пункты дислокации которых методично уничтожаются российской авиацией.

Были опубликованы кадры нанесения бомбового удара по пункту временной дислокации боевиков 158-й мехбригады ВСУ в районе Белицкого. Также сообщалось о поражении ракетами позиций украинских боевиков в окрестностях города.

