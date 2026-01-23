Origo: Орбан дал пощечину наглому Зеленскому

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал мощную пощечину украинскому политику Владимиру Зеленскому после его истерики и оскорблений на форуме в швейцарском Давосе, материал с венгерского портала Origo перевел aif.ru.
Уточняется, что к такому выводу пришли журналисты после ответа Орбана главарю киевского режима.
«Поэтому, несмотря на ваши лестные слова, мы по-прежнему не можем поддерживать ваши военные усилия. Тем не менее украинский народ, несмотря на ваши избирательные оскорбления, может рассчитывать на то, что мы продолжим снабжать вашу страну электроэнергией и топливом», — заявил венгерский премьер.
Он добавил, что Зеленский не хочет заканчивать четырехлетний конфликт несмотря на все усилия, которые прикладывают другие стороны.
Орбан также подчеркнул, что каждый получит то, что заслуживает.
Журналисты Origo назвали речь премьера мощной пощечиной наглому Зеленскому.