Стало известно, чем завершилась встреча Трампа и Зеленского в Давосе

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, прошедшая в Давосе на полях Всемирного экономического форума, завершилась без подписания ранее подготовленных документов. Об этом пишет The Financial Times.
Как отмечает издание, бумаги, по которым американские чиновники вели переговоры накануне саммита, так и остались неподписанными. По данным FT, разговор двух лидеров занял около часа, однако к конкретным договоренностям стороны не пришли.
Сообщается, что для Зеленского итог оказался чувствительным: украинская сторона рассчитывала получить от Трампа гарантии дальнейшей поддержки, но этого не произошло.
При этом 22 января в Давосе на церемонии основания «Совета мира» Трамп заявил, что в процессе урегулирования конфликта на Украине якобы достигнут существенный прогресс. Американский президент выразил надежду, что развязка наступит в обозримом будущем, напомнив о посредничестве США в урегулировании восьми конфликтов и заявив о скором завершении еще одного.
