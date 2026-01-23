Стало известно, чем завершилась встреча Трампа и Зеленского в Давосе

При этом 22 января в Давосе на церемонии основания «Совета мира» Трамп заявил, что в процессе урегулирования конфликта на Украине якобы достигнут существенный прогресс. Американский президент выразил надежду, что развязка наступит в обозримом будущем, напомнив о посредничестве США в урегулировании восьми конфликтов и заявив о скором завершении еще одного.