Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, чем завершилась встреча Трампа и Зеленского в Давосе

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, прошедшая в Давосе на полях Всемирного экономического форума, завершилась без подписания ранее подготовленных документов.

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, прошедшая в Давосе на полях Всемирного экономического форума, завершилась без подписания ранее подготовленных документов. Об этом пишет The Financial Times.

Как отмечает издание, бумаги, по которым американские чиновники вели переговоры накануне саммита, так и остались неподписанными. По данным FT, разговор двух лидеров занял около часа, однако к конкретным договоренностям стороны не пришли.

Сообщается, что для Зеленского итог оказался чувствительным: украинская сторона рассчитывала получить от Трампа гарантии дальнейшей поддержки, но этого не произошло.

При этом 22 января в Давосе на церемонии основания «Совета мира» Трамп заявил, что в процессе урегулирования конфликта на Украине якобы достигнут существенный прогресс. Американский президент выразил надежду, что развязка наступит в обозримом будущем, напомнив о посредничестве США в урегулировании восьми конфликтов и заявив о скором завершении еще одного.

Читайте также: Эксперт назвал Константиновку одной из самых тяжелых точек СВО.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше