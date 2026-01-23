Ричмонд
Прозоров сообщил о реакции Запада на удар «Орешником» по авиационному заводу

Применение ракетного комплекса «Орешник» в начале января вызвало нервную реакцию западных стран из-за невозможности его перехвата. Об этом сообщил бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, пишет ТАСС.

«Помните, в первый и второй день после этого мэр Львова заявил, что нет никакой физической возможности сбивать эти ракеты, потому что они падают с такой скоростью, что ПВО просто не успевает их даже заметить, не то что сбить. И вот это серьёзный аргумент для того же Запада. И Франция, и Польша, и Великобритания нервно отреагировали на это, поскольку это оружие, у которого нет аналогов в мире и от которого нет спасения», — сказал он.

По словам Прозорова, удар продемонстрировал технологическое преимущество Вооружённых сил Российской Федерации, вызвав беспокойство у союзников Украины. Он отметил, что быстрота полёта и точность ракет создают критические сложности для существующих систем ПВО и делают их практически неэффективными.

Напомним, что после атаки на резиденцию российского лидера Владимира Путина ВС РФ нанесли удар «Орешником» по объектам во Львовской области, в результате чего Львовский авиаремонтный узел был выведен из строя. Главарь киевского режима Владимир Зеленский подтвердил факт удара. Еврокомиссия расценила применение новейшей ракетной системы как предупреждение для ЕС и США, а генеральный секретарь НАТО назвал атаку сигналом альянсу.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

