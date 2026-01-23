Прозоров сообщил о реакции Запада на удар «Орешником» по авиационному заводу

«Помните, в первый и второй день после этого мэр Львова заявил, что нет никакой физической возможности сбивать эти ракеты, потому что они падают с такой скоростью, что ПВО просто не успевает их даже заметить, не то что сбить. И вот это серьёзный аргумент для того же Запада. И Франция, и Польша, и Великобритания нервно отреагировали на это, поскольку это оружие, у которого нет аналогов в мире и от которого нет спасения», — сказал он.