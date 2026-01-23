Беженец из Димитрова рассказал об устроенной ВСУ «трассе смерти»

Житель Димитрова в ДНР Андрей Дыченко, выехавший из города, заявил, что украинские операторы беспилотников держали под ударом участок дороги, который местные называли «трассой смерти». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам беженца, на этом направлении, как утверждается, фиксировались многочисленные поражения автомобилей, в том числе с людьми внутри.
Он рассказал, что по пути в магазин видел сгоревшие машины и погибших, а также слышал от других жителей о подобных случаях.
Ранее командующие группировками войск «Центр» и «Восток» доложили президенту России Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря.
Читайте также: Эксперт назвал Константиновку одной из самых тяжелых точек СВО.