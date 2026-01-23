NYT узнала о планах США запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Кроме этого, ожидается обновление пакта, подписанного между Данией и США в 1951 году, который предоставляет вооруженным силам США доступ в Гренландию для операций, включая строительство и эксплуатацию военных баз. О пересмотре соглашения также сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По его данным, США стремятся снять любые ограничения на свое военное присутствие в Гренландии.