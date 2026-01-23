NYT узнала о планах США запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Американский президент Дональд Трамп в рамках потенциальной сделки по Гренландии хочет запретить России и Китаю добывать редкоземельные минералы на острове, сообщает The New York Times со ссылкой на восемь высокопоставленных западных представителей в силовых структурах и дипломатических кругах.
Этот и другие варианты обсуждались внутри НАТО в течение последнего года.
Другие положения предполагают создание новой миссии НАТО «Арктический часовой» в Арктике по аналогии с подобными миссиями НАТО в Балтийском море и Восточной Европе.
Кроме этого, ожидается обновление пакта, подписанного между Данией и США в 1951 году, который предоставляет вооруженным силам США доступ в Гренландию для операций, включая строительство и эксплуатацию военных баз. О пересмотре соглашения также сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По его данным, США стремятся снять любые ограничения на свое военное присутствие в Гренландии.
Оригинальное соглашение, подписанное в 1951 году и измененное в 2004 году, предусматривает, что США должны «консультироваться с Данией и Гренландией и информировать их» перед внесением «любых существенных изменений в военные операции или объекты Соединенных Штатов в Гренландии», уточняет агентство.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника, знакомого с содержанием переговоров, основы сделки включают размещение американских ракет и укрепленное присутствие НАТО, а также права США на добычу полезных ископаемых, чтобы не допустить на остров интересы Китая.
21 января Трамп провел встречу с генеральным секретарем альянса Марком Рютте. По итогам переговоров американский президент сообщил, что они сформировали основу для будущего соглашения в отношении Гренландии. Президент также добавил, что не будет вводить пошлины против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению Гренландии к США.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе он подчеркнул, что США не намерены прибегать к военным методам для установления контроля над островом. В то же время Рютте заявил, что НАТО в ближайшие двенадцать месяцев усилит свои усилия по укреплению безопасности в Арктическом регионе.
Трамп подтвердил, что американская сторона разместит на острове противоракетную систему «Золотой купол», ранее об этом со ссылкой на два источника писало Axios. По его словам, Вашингтон в рамках готовящейся сделки получит права на Гренландию фактически «навсегда». «Мы сможем делать все, что захотим», — отметил он.
Относительно военных баз газета The Telegraph узнала, что согласованные в Давосе рамки позволят США получить суверенный контроль над базами в некоторых частях Гренландии. По предложению, аналогичному соглашению Великобритании с Кипром, эти базы будут считаться территорией США.