Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге приступил к работе первый генеральный консул Индии: чем займется

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января, ФедералПресс. В Екатеринбург впервые прибыл и официально приступил к работе назначенный генеральный консул Республики Индия господин Дебабрата Чаттопадхьяй. Церемония вступления в должность началась с рабочей встречей генконсула с министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеславом Яриным.

Источник: предоставлено МиВЭС Свердловской области

«Свердловская область обладает огромным потенциалом для взаимодействия с Республикой Индией, и мы открыты для расширения горизонтов нашего сотрудничества», — отметил свердловский министр.

В ходе конструктивного диалога стороны не просто обменялись любезностями, а сразу определили конкретные и перспективные векторы для совместной работы. В фокусе внимания оказались три ключевые сферы: туризм, культура и промышленная кооперация.

Свердловский министр отметил, что Средний Урал является промышленным и логистическим хабом и открыт для расширения горизонтов сотрудничества. Значительные возможности видятся в наращивании товарооборота, а также в реализации совместных проектов в сфере высоких технологий, машиностроения и фармацевтики.

Со своей стороны, господин Чаттопадхьяй заверил в полной готовности индийской дипломатической миссии активно содействовать укреплению этих связей. Особый акцент был сделан на культурном обмене.

Открытие генерального консульства в Екатеринбурге — стратегическое решение, отражающее растущую взаимную заинтересованность. Для индийского бизнеса Свердловская область представляет собой привлекательные возможности как крупный промышленный центр с развитой научно-исследовательской базой. В свою очередь, уральские предприятия могут расширить своеприсутствие на одном из самых динамичных рынков мира. Не менее важна и «мягкая сила»: развитие туристических потоков, академические обмены, гастроли театров и выставки позволят народам двух стран лучше узнать друг друга.