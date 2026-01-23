В Екатеринбурге приступил к работе первый генеральный консул Индии: чем займется

«Свердловская область обладает огромным потенциалом для взаимодействия с Республикой Индией, и мы открыты для расширения горизонтов нашего сотрудничества», — отметил свердловский министр.
В ходе конструктивного диалога стороны не просто обменялись любезностями, а сразу определили конкретные и перспективные векторы для совместной работы. В фокусе внимания оказались три ключевые сферы: туризм, культура и промышленная кооперация.
Свердловский министр отметил, что Средний Урал является промышленным и логистическим хабом и открыт для расширения горизонтов сотрудничества. Значительные возможности видятся в наращивании товарооборота, а также в реализации совместных проектов в сфере высоких технологий, машиностроения и фармацевтики.
Со своей стороны, господин Чаттопадхьяй заверил в полной готовности индийской дипломатической миссии активно содействовать укреплению этих связей. Особый акцент был сделан на культурном обмене.
Открытие генерального консульства в Екатеринбурге — стратегическое решение, отражающее растущую взаимную заинтересованность. Для индийского бизнеса Свердловская область представляет собой привлекательные возможности как крупный промышленный центр с развитой научно-исследовательской базой. В свою очередь, уральские предприятия могут расширить своеприсутствие на одном из самых динамичных рынков мира. Не менее важна и «мягкая сила»: развитие туристических потоков, академические обмены, гастроли театров и выставки позволят народам двух стран лучше узнать друг друга.