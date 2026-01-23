В Екатеринбурге приступил к работе первый генеральный консул Индии: чем займется

Открытие генерального консульства в Екатеринбурге — стратегическое решение, отражающее растущую взаимную заинтересованность. Для индийского бизнеса Свердловская область представляет собой привлекательные возможности как крупный промышленный центр с развитой научно-исследовательской базой. В свою очередь, уральские предприятия могут расширить своеприсутствие на одном из самых динамичных рынков мира. Не менее важна и «мягкая сила»: развитие туристических потоков, академические обмены, гастроли театров и выставки позволят народам двух стран лучше узнать друг друга.