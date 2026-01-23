Трамп допустил большие территориальные уступки Киева. Военная операция, день 1430-й

8:17 Президент США Дональд Трамп допустил, что Украина может утратить еще больше территорий в том случае, если ей не удастся заключить соглашение с Россией об урегулировании конфликта.
8:10 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 12 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Семь дроном уничтожили над Белгородской областью, два — над Воронежской, по одному — над Брянской, Пензенской и Астраханской.
8:05 Переговоры Владимира Путина с американской делегацией в Кремле продлились более трех с половиной часов и прошли в закрытом формате. По словам помощника президента Юрия Ушакова, встреча была откровенной и доверительной. Стороны обсудили Украину, территориальный вопрос и договорились о продолжении контактов — уже в трехстороннем формате с участием Киева.
8:01 Сегодня 1430-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.