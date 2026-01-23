Трамп допустил большие территориальные уступки Киева. Военная операция, день 1430-й

Средства ПВО за ночь сбили 12 беспилотников над российскими регионами. В Кремле прошла встреча президента РФ Владимир Путина с американской делегацией — они договорились продолжить контакты в трехстороннем формате с участием Киева. Американский лидер Дональд Трамп допустил, что Украина может утратить еще больше территорий, если ей не удастся заключить мирное соглашение с Россией. «Газета.Ru» ведет хронику событий.