Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп допустил большие территориальные уступки Киева. Военная операция, день 1430-й

Средства ПВО за ночь сбили 12 беспилотников над российскими регионами. В Кремле прошла встреча президента РФ Владимир Путина с американской делегацией — они договорились продолжить контакты в трехстороннем формате с участием Киева. Американский лидер Дональд Трамп допустил, что Украина может утратить еще больше территорий, если ей не удастся заключить мирное соглашение с Россией. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:17 Президент США Дональд Трамп допустил, что Украина может утратить еще больше территорий в том случае, если ей не удастся заключить соглашение с Россией об урегулировании конфликта.

8:10 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 12 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Семь дроном уничтожили над Белгородской областью, два — над Воронежской, по одному — над Брянской, Пензенской и Астраханской.

8:05 Переговоры Владимира Путина с американской делегацией в Кремле продлились более трех с половиной часов и прошли в закрытом формате. По словам помощника президента Юрия Ушакова, встреча была откровенной и доверительной. Стороны обсудили Украину, территориальный вопрос и договорились о продолжении контактов — уже в трехстороннем формате с участием Киева.

8:01 Сегодня 1430-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше