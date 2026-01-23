Ричмонд
Авианосная ударная группа США скоро прибудет на Ближний Восток

Авианосная ударная группа ВМС США и другие военные подразделения будут переброшены на Ближний Восток в ближайшие дни.

Авианосная ударная группа ВМС США и другие военные подразделения будут переброшены на Ближний Восток в ближайшие дни. Об этом со ссылкой на источники в американской администрации сообщает агентство Reuters.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские корабли направляются в район Ирана «на всякий случай».

Эксперты, опрошенные агентством, отмечают, что США традиционно наращивают военное присутствие в регионе в периоды эскалации напряжённости, и такая передислокация может носить превентивный оборонительный характер.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о готовности Ирана к диалогу с США.

