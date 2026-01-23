Авианосцы и истребители США прибудут на Ближний Восток в ближайшие дни

Ударная авианосная группа и истребители США в ближайшие дни прибудут на Ближний Восток, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.
В публикации отмечается, что численность американских военнослужащих в регионе увеличивается в периоды обострения напряженности, при этом переброска сил может осуществляться исключительно в оборонительных целях.
Ранее, 21 января, газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц и данные отслеживания самолетов писала, что США направляют в регион авианосец USS Abraham Lincoln и истребители-бомбардировщики F-15E Strike Eagle. В материале утверждалось, что самолеты приземлились 18 января в Иордании.
Кроме того, по данным журналистов издания, на Ближнем Востоке также будут развернуты дополнительные системы противовоздушной безопасности, включая американские системы ПРО Patriot и THAAD.