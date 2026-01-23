Авианосцы и истребители США прибудут на Ближний Восток в ближайшие дни

Ранее, 21 января, газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц и данные отслеживания самолетов писала, что США направляют в регион авианосец USS Abraham Lincoln и истребители-бомбардировщики F-15E Strike Eagle. В материале утверждалось, что самолеты приземлились 18 января в Иордании.