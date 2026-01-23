В Японии распустили нижнюю палату парламента в первый день ее работы

Решение было принято на фоне затяжного кризиса правящей партии, начавшегося после коррупционных скандалов и серии электоральных неудач. В 2024—2025 годах ЛДПЯ утратила большинство сначала в нижней, затем в верхней палате парламента, а также потерпела поражение на выборах в Токио. Вслед за этим последовал распад многолетней коалиции с партией «Комэито».