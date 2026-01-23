Трамп раскрыл тайну своего синяка, который пресса обнаружила в Давосе

Президент США прокомментировал появление синяка, который журналисты обнаружили в очередной раз на его руке — теперь во время экономического форума в Давосе, материал из ирландского таблоида Irish Star перевел aif.ru.
По словам американского лидера, он принял слишком много аспирина, а затем ударился рукой об стол, что спровоцировало появление синяка.
«У меня всё хорошо. Я получил это (синяк, — прим. ред.) на столе. Потом намазал его немного — как это называется — кремом. Я бы сказал, принимайте аспирин, если бережете своё сердце, но не принимайте аспирин, если не хотите получить синяк. Я принимаю большую дозу аспирина. Когда принимаешь большую дозу аспирина, говорят, что появляются синяки. Врачи сказали: “Вам не нужно это принимать, сэр. Вы очень здоровы”. Я ответил: “Я не хочу рисковать”. Это один из побочных эффектов», — рассказал журналистам Трамп.
Автор материала подчеркивает, что синяк обнаружили на второй день экономического форума, однако в этот раз он был на левой руке, хотя до этого его фиксировали — на правой.
Напомним, ранее американская пресса неоднократно делала снимки якобы спящего Трампа, а также его синяков на руках, после которых в социальных сетях поднималась очередная волна предположений об ухудшении его здоровья. Комментаторы даже предполагали, что у 79-летнего американского лидера деменция. Однако Белый дом опроверг эту информацию и заявил, что у главы США диагностирована лишь хроническая венозная недостаточность (ХВН).
Ранее американский профессор Дэвидсон заявил, что у Трампа произошел инсульт.