Главные новости к утру 23 января 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 23 января 2026.
В Кремле рассказали о переговорах Путина с делегацией США
Переговоры президента России Владимира Путина с американской делегацией были конструктивными и предельно откровенными. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Стороны согласились, что урегулирование конфликта невозможно без разрешения территориального вопроса.
Трамп отозвал приглашение в «Совет мира» для Канады
Американский президент Дональд Трамп объявил об отзыве приглашения в «Совет мира», направленного премьер-министру Канады Марку Карни. Глава Белого дома отметил, что новый орган, сформированный из ведущих мировых политиков для восстановления сектора Газа, станет самым престижным советом лидеров.
Орбан назвал сумму, которую Украина потребовала от ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о конфиденциальном документе, который получили лидеры европейских стран, с финансовыми требованиями Украины. По его словам, Киев рассчитывает получить от ЕС в следующее десятилетие 1,5 трлн долларов, в том числе на военные расходы — 700 млрд долларов.
В Евросоюзе готовят план из четырех пунктов по Гренландии
Европейские лидеры на неформальном саммите в Брюсселе договорились разработать соглашение о сотрудничестве с США по Гренландии. По данным СМИ, Евросоюз намерен закрепить в документе взаимный отказ от введения пошлин и создание надзорного органа для контроля прав на разведку ресурсов на острове.
США завершили процедуру выхода из ВОЗ
Вашингтон вышел из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не выплатив долг в размере 260 млн долларов. Представитель США прокомментировал отказ от погашения задолженности — он уточнил, что в законе отсутствуют требования об этом. Отказ от членства в ВОЗ был инициирован Дональдом Трампом.