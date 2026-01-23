Главные новости к утру 23 января 2026 года

Европейские лидеры на неформальном саммите в Брюсселе договорились разработать соглашение о сотрудничестве с США по Гренландии. По данным СМИ, Евросоюз намерен закрепить в документе взаимный отказ от введения пошлин и создание надзорного органа для контроля прав на разведку ресурсов на острове.