Под жарким солнцем ОАЭ: Россия, США и Украина впервые сядут за общий стол переговоров для разговора о мире

Эксперт подчеркнул, что сейчас Зеленскому надо показывать свое «миролюбие», но вместе с тем все прекрасно понимают, что противостояние с Россией — это единственное, что удерживает его в президентском кресле. Марочко добавил, что как только закончатся боевые действия, у жителей Украины возникнет огромное количество вопросов, кроме того, не будет той базы, за счет которой Зеленский сегодня набивает себе карманы. Он также высказал мнение, что на Зеленского очень жестко и сильно давят США, поскольку американскому лидеру Дональду Трампу нужна Нобелевская премия мира за то, что он завершит очередной конфликт.