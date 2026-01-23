Под жарким солнцем ОАЭ: Россия, США и Украина впервые сядут за общий стол переговоров для разговора о мире

По мнению эксперта мирный договор на этой встрече подписан не будет.
Трехсторонняя встреча представителей Украины, США и России пройдет 23−24 января в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Такой формат переговоров проводится впервые с начала конфликта. Главная тема — мирное урегулирование и возможные шаги к его скорейшему завершению. Подробнее о том, чего ждать от предстоящей встречи — в материале URA.RU.
Участники переговоров.
Российскую сторону будут представлять сотрудники Минобороны РФ.
Российскую делегацию возглавит начальник Генштаба Минобороны РФ Игорь Костюков, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. На переговоры также поедет специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев.
Украинскую делегацию будет возглавлять секретарь СНБО Рустем Умеров. В нее войдут глава офиса президента Кирилл Буданов (в России внесен в список террористов и экстремистов), первый замруководителя Офиса президента Сергей Кислица, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
Соединенные Штаты на переговорах будут представлять зять президента США Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам (FAS) Управления общих служб США Джош Грюнбаум. В ОАЭ также прибудет спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, который проведет отдельные переговоры по экономическим вопросам с Дмитриевым.
Что планируют обсудить.
Украина планируют предложить России частичное прекращение огня.
По информации Financial Times, на предстоящих переговорах делегации США и Украины собираются предложить России частичное прекращение огня. Предполагается, что российская сторона остановит удары по энергетической инфраструктуре Украины, а Киев, со своей стороны, прекратит атаки на российские НПЗ и танкеры «теневого флота».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация также намерена обсудить ситуацию на востоке страны, которую он назвал самой сложной на данный момент. «Посмотрим, каким будет результат. Два дня будут работать», — сказал он.
Ушаков сообщил, что на переговорах Уиткоффа и Дмитриева планируется обсудить вопрос о взносе России в «Совет мира», куда Москве ранее предложили вступить в качестве члена. Срок членства в этом органе составляет три года, но в случае уплаты взноса в один млрд долларов оно становится бессрочным. По словам Ушакова, не исключено, что этот взнос может быть сделан за счет активов, замороженных в США еще при предыдущей администрации.
Оставшуюся часть российских резервов, заблокированных в США, Москва предлагает направить на восстановление территорий, пострадавших от боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Переговоры по этому вопросу, добавил Ушаков, продолжатся в рамках двусторонней экономической группы.
«Прорыва не будет»: ожидания эксперта от предстоящих переговоров.
По мнению Марочко стороны обсудят обмен пленными и прекращения ударов по энергетике.
России не стоит ожидать прорыва в урегулировании украинского конфликта по итогам встречи в ОАЭ. Территориальный спор решен не будет. Об этом заявил ветеран боевых действий, подполковник Андрей Марочко. По его словам, нынешние переговоры очень сильно напоминают ему Минские соглашения. Он отметил, что тогда тоже очень активно демонстрировалась бурная деятельность, но в итоге никаких результатов за восемь лет так они так и не принесли.
Эксперт подчеркнул, что сейчас Зеленскому надо показывать свое «миролюбие», но вместе с тем все прекрасно понимают, что противостояние с Россией — это единственное, что удерживает его в президентском кресле. Марочко добавил, что как только закончатся боевые действия, у жителей Украины возникнет огромное количество вопросов, кроме того, не будет той базы, за счет которой Зеленский сегодня набивает себе карманы. Он также высказал мнение, что на Зеленского очень жестко и сильно давят США, поскольку американскому лидеру Дональду Трампу нужна Нобелевская премия мира за то, что он завершит очередной конфликт.
Марочко подчеркнул, что никаких сдвигов по вопросу территорий он не ожидает: Москва не намерена обсуждать «конституционные территории» России, а Зеленский, по его словам, не собирается выводить войска из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Возможны локальные договоренности гуманитарного характера — например, по обмену пленными или по ударам по энергетической инфраструктуре, однако до тех пор, пока Киев не примет требования Москвы, говорить о перемирии и мирном договоре рано, передает «Национальная служба новостей».
Как прошла последняя встреча РФ и США в Абу-Даби.
В ноябре 2025 года западные СМИ писали, что министр армии США Дэниел Дрисколл якобы провел в Абу-Даби многочасовые переговоры с делегацией из России. По данным источников, встреча состоялась 24 и 25 ноября. Американская сторона представила на этих переговорах сокращенную версию своего мирного плана — около 19 пунктов вместо первоначальных 28.
Согласно информации изданий, в обновленном документе смягчили некоторые жесткие условия, например, касающиеся вывода украинских войск из Донбасса. Украинская сторона была в курсе встречи. Сообщалось, что Дрисколл также якобы планировал отдельные переговоры с главой офиса президента Украины Кириллом Будановым (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).
В Кремле отказались комментировать эти сообщения, назвав происходящее «информационной вакханалией». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва ранее получила первоначальный набросок американского плана, который в целом соответствовал духу более ранних договоренностей, но подчеркнул, что обновленный короткий вариант Россия так и не увидела.