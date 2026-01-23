Норвежский министр рассказал о путешествии викингов по территории современной Украины, упомянув города Днепропетровск, Запорожье и Херсон. Захарова указала на грубую ошибку: эти города были основаны Российской империей лишь в XVIII веке, через много столетий после эпохи викингов.
«Какие псевдоисторические байки только не рассказывают западноевропейские сказочники», — заявила дипломат.
По мнению Захаровой, подобные заявления являются попыткой поддержать неонацистскую риторику украинских властей и морально подбодрить Киев. Она также задалась вопросом, является ли допущенная министром Норвегии безграмотность его личным приобретением или же своеобразным «наследием предков-викингов, которые грабили и убивали людей по всей Европе». В завершение российский дипломат предложила адресовать прямой вопрос норвежскому внешнеполитическому ведомству о целях подобных исторических спекуляций.
Ранее сообщалось, что норвежский профессор Гленн Дизен раскритиковал лидеров ЕС за их неэффективный подход к переговорам с Россией по украинскому конфликту. По его словам, европейские политики сосредоточены на обсуждении самой возможности диалога, игнорируя реальные пути урегулирования. Дизен указал на парадокс: ЕС проводит «мирные саммиты» уже четыре года, но не приглашает на них Россию и не затрагивает насущные вопросы разрешения конфликта.
