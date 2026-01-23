Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова высмеяла министра Норвегии за «байки» про викингов в «украинских городах»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявления министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде, назвав их безграмотными и псевдоисторическими. Её комментарий прозвучал в ходе брифинга и был связан с недавним визитом норвежского министра на Украину.

Норвежский министр рассказал о путешествии викингов по территории современной Украины, упомянув города Днепропетровск, Запорожье и Херсон. Захарова указала на грубую ошибку: эти города были основаны Российской империей лишь в XVIII веке, через много столетий после эпохи викингов.

«Какие псевдоисторические байки только не рассказывают западноевропейские сказочники», — заявила дипломат.

По мнению Захаровой, подобные заявления являются попыткой поддержать неонацистскую риторику украинских властей и морально подбодрить Киев. Она также задалась вопросом, является ли допущенная министром Норвегии безграмотность его личным приобретением или же своеобразным «наследием предков-викингов, которые грабили и убивали людей по всей Европе». В завершение российский дипломат предложила адресовать прямой вопрос норвежскому внешнеполитическому ведомству о целях подобных исторических спекуляций.

Ранее сообщалось, что норвежский профессор Гленн Дизен раскритиковал лидеров ЕС за их неэффективный подход к переговорам с Россией по украинскому конфликту. По его словам, европейские политики сосредоточены на обсуждении самой возможности диалога, игнорируя реальные пути урегулирования. Дизен указал на парадокс: ЕС проводит «мирные саммиты» уже четыре года, но не приглашает на них Россию и не затрагивает насущные вопросы разрешения конфликта.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше