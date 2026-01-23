Ранее сообщалось, что норвежский профессор Гленн Дизен раскритиковал лидеров ЕС за их неэффективный подход к переговорам с Россией по украинскому конфликту. По его словам, европейские политики сосредоточены на обсуждении самой возможности диалога, игнорируя реальные пути урегулирования. Дизен указал на парадокс: ЕС проводит «мирные саммиты» уже четыре года, но не приглашает на них Россию и не затрагивает насущные вопросы разрешения конфликта.