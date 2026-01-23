Ричмонд
Соглашение по Гренландии блокирует какие-либо проекты РФ и Китая на острове

Договорённость президента США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте в рамках соглашения по Гренландии предусматривает расширение военного присутствия альянса на острове и ограничения для России и Китая. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

Соглашение предполагает обновление Договора о защите Гренландии 1951 года, заключённого между США и Данией. В рамках новых условий Вашингтон, уже обладающий широкими полномочиями в регионе, может получить полную автономию при размещении войск и создании военной инфраструктуры, а также абсолютный иммунитет для американского военного персонала.

Среди ключевых пунктов соглашения также называется создание командного центра НАТО на острове и предоставление США доступа к полезным ископаемым Гренландии. Отдельно обсуждается введение исключительного режима, который фактически закроет возможность для инвестиций или реализации проектов России и Китая на территории острова.

Кроме того, источники утверждают, что за Соединёнными Штатами предлагается закрепить право преимущественного выкупа Гренландии в случае, если остров когда-либо будет выставлен на продажу. В ответ США, как отмечается в публикации, согласились отказаться от введения торговых тарифов в отношении европейских стран и выразили готовность начать обсуждение деталей будущей сделки.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация ведёт переговоры с Гренландией о получении полного и бессрочного доступа к острову. Он подчёркивал, что обсуждаемое соглашение не предполагает временных ограничений и должно действовать на постоянной основе.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

