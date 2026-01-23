«РВ»: войска РФ разгромили боевиков ВСУ в Ивановке и Новом Шахове

Ранее стало известно о переходе под контроль войск РФ территории шахты «Запорожская», расположенной южнее города Белицкое на добропольском направлении. Также сообщалось о заходе российских штурмовых подразделений на южную окраину Белицкого. Кроме того, на днях появилась информация о занятии подразделениями РФ поселка Новый Донбасс под Добропольем.