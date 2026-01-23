«РВ»: войска РФ разгромили боевиков ВСУ в Ивановке и Новом Шахове

Продвигающиеся на добропольском направлении российские подразделения практически выбили украинских боевиков из сел Ивановка и Новое Шахово, сообщил в пятницу Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Армия России разгромила врага в Ивановке и Новом Шахово… российские войска в ходе наступления практически освободили Ивановку и Новое Шахово, завершая зачистку района двух населенных пунктов», — говорится в публикации.
В сообщении отмечается, что потеря ВСУ Ивановки уже признается некоторыми ресурсами противника.
По данным источников канала, в настоящее время российские подразделения атакуют позиции ВСУ к западу от Ивановки.
Ранее стало известно о переходе под контроль войск РФ территории шахты «Запорожская», расположенной южнее города Белицкое на добропольском направлении. Также сообщалось о заходе российских штурмовых подразделений на южную окраину Белицкого. Кроме того, на днях появилась информация о занятии подразделениями РФ поселка Новый Донбасс под Добропольем.