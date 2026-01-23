Илон Маск пошутил над «Советом мира» Трампа

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе пошутил над созданным президентом США Дональдом Трампом «Советом мира».
Бизнесмен построил свою ироничную реплику на созвучии английских слов peace («мир») и piece («кусок»).
«Я слышал о создании “Совета мира” (Peace Summit). Кажется, это было что-то вроде “кусочка” (Piece)? Знаете, маленький кусочек Гренландии, маленький кусочек Венесуэлы. Все, чего мы хотим, это мир», — пошутил Маск, а публика встретила его высказывание аплодисментами.
Отмечается также, что 22 января в швейцарском Давосе состоялась церемония подписания устава «Совета мира». Документ был утвержден совместно с лидерами и делегациями государств, поддержавших инициативу Вашингтона. Известно, что устав подписали представители 18 стран, в их числе Аргентина, Турция, Казахстан, Монголия, Катар, Косово, Венгрия, Армения, Узбекистан, Парагвай, Азербайджан, Иордания, Саудовская Аравия, Болгария, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Индонезия и США.
Ранее Дональд Трамп заявил, что принял решение отозвать приглашение, направленное премьер-министру Канады Марку Карни, о присоединении к «Совету мира».