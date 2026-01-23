Премьер Грузии заявил, что власти предотвратили пять попыток революции

По его словам, власти республики несут ответственность за экономическое развитие, которое невозможно без мира и спокойствия. «У нас очень хорошие данные, мы находимся на первом месте в Европе по темпам 5-летнего экономического роста. За 5 лет среднегодовой экономический рост в Грузии составил 9,3%, аналога которому нет в Европе. Мы находимся на первом месте по темпам экономического роста. Мы являемся единственной силой, способной поддерживать мир, обеспечивать умиротворение и стимулировать экономический рост в Грузии», — добавил он.