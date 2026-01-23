Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Грузии заявил, что власти предотвратили пять попыток революции

ТБИЛИСИ, 23 янв — РИА Новости. Власти Грузии смогли предотвратить пять попыток революции за последние четыре года и продолжают обеспечивать сохранение мира и стабильности в стране, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Источник: © РИА Новости

«Главное, за что мы несем ответственность, это мир в стране. У нас и здесь большой прогресс, вы помните, что за 4 года в стране было 5 попыток революции, и здесь нам удалось привнести мир в нашу политическую жизнь», — сказал Кобахидзе в интервью грузинской телекомпании «Имеди».

По его словам, власти республики несут ответственность за экономическое развитие, которое невозможно без мира и спокойствия. «У нас очень хорошие данные, мы находимся на первом месте в Европе по темпам 5-летнего экономического роста. За 5 лет среднегодовой экономический рост в Грузии составил 9,3%, аналога которому нет в Европе. Мы находимся на первом месте по темпам экономического роста. Мы являемся единственной силой, способной поддерживать мир, обеспечивать умиротворение и стимулировать экономический рост в Грузии», — добавил он.

Представители грузинских властей неоднократно сообщали, что попытки революции совершаются финансируемыми извне неправительственными организациями, оппозиционерами и телекомпаниями.

Узнать больше по теме
Ираклий Кобахидзе: биография, личная жизнь, как относится к России премьер-министр Грузии
Внешнеполитический курс Тбилиси в последний год претерпел значительные изменения. Рассказываем, чем известен премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, как он возглавил правительство страны и почему его считают потенциально пророссийским.
Читать дальше