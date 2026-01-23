Лебедев: военный городок ВСУ попал под удар в харьковском городе Лозовая

В Харьковской области нанесен удар по территории одного из военных городков ВСУ, сообщил в пятницу своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям объект противника попал под удар в городе Лозовая Харьковской области.
«Удар по военному городку, исключительно по складам техники, без поражения казарм. Подтверждено уничтожение минимум четырех артиллерийских установок, что снижает огневые возможности противника на восточном направлении», — написал координатор подполья.
Напомним, накануне стало известно о нанесении удара по военному аэродрому Долгинцево в Кривом Роге. Ранее появилась информация о поражении ракетой подземного штаба ВСУ в селе Галициново Николаевской области. Также сообщалось о нанесении ракетного удара по подземному бункеру в Винницкой области, который мог использоваться противником как пункт управления, резервный штаб или центр связи.
Были опубликованы кадры поражения места расположения ракетного дивизиона ВСУ в Харьковской области.