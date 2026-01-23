Лебедев: военный городок ВСУ попал под удар в харьковском городе Лозовая

Напомним, накануне стало известно о нанесении удара по военному аэродрому Долгинцево в Кривом Роге. Ранее появилась информация о поражении ракетой подземного штаба ВСУ в селе Галициново Николаевской области. Также сообщалось о нанесении ракетного удара по подземному бункеру в Винницкой области, который мог использоваться противником как пункт управления, резервный штаб или центр связи.