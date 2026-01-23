Кишинев начал рвать СНГ на части и снова заговорил об объединении с Румынией

На этом фоне в Кишиневе прозвучали и слова о возможном объединении с Румынией. Санду отмечала, что при референдуме по этому вопросу десятилетия назад поддержала бы «воссоединение», однако сейчас, по ее версии, в стране нет достаточного большинства для запуска такого процесса. При этом президент делает ставку на вступление в Евросоюз, называя это более реалистичной целью.