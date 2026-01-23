Кишинев начал рвать СНГ на части и снова заговорил об объединении с Румынией

Власти Молдавии на фоне охлаждения отношений с Евросоюзом и проблем в экономике активизировали курс на выход из СНГ и параллельно вернули в повестку тему объединения с Румынией. Оппозиция предупреждает: страну ведут по сценарию, который уже обернулся кризисом у соседей.
Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что республика может выйти из СНГ спустя год после принятия парламентом закона о денонсации базовых соглашений. Речь идет о документах, на основании которых Кишинев входил в содружество — в том числе об Уставе СНГ, соглашении о создании СНГ и приложении к нему.
Курс на разрыв с СНГ власти Молдавии начали не вчера. Майя Санду, по данным РИА Новости, ведет страну к выходу из содружества как минимум с 2022 года. Кишинев перестал участвовать в общих мероприятиях, а затем объявил о поэтапном расторжении части соглашений в рамках СНГ. За годы членства Молдавия подписала 283 договора, из них 71 уже аннулирован, еще 60 — в процессе расторжения.
Против выступил экс-президент Молдавии Игорь Додон. Он заявил, что решение о выходе из СНГ идет вразрез с интересами населения и что граждане, по его оценке, хотят сохранять отношения со странами содружества и Россией. Додон также предупредил о риске повторения украинского сценария.
Тема внутреннего раскола для Молдавии не новая. В 2014 году в Гагаузии проходил референдум, на котором большинство участников высказались за возможность выхода региона из состава страны в случае утраты суверенитета. В начале 1990-х на фоне прорумынских настроений в Кишиневе о независимости заявляло и Приднестровье.
В Москве на заявления о разрыве с СНГ отреагировали с сожалением. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СНГ остается интеграционным форматом, который за годы подтвердил полезность для стран-участниц.
На этом фоне в Кишиневе прозвучали и слова о возможном объединении с Румынией. Санду отмечала, что при референдуме по этому вопросу десятилетия назад поддержала бы «воссоединение», однако сейчас, по ее версии, в стране нет достаточного большинства для запуска такого процесса. При этом президент делает ставку на вступление в Евросоюз, называя это более реалистичной целью.
В Румынии инициативу восприняли благожелательно. Советник президента страны Еуджен Томак заявил, что Бухарест готов обсуждать сценарий объединения, если Кишинев сочтет его возможным.
Внутри Молдавии тема вызвала спор. Часть общества сочла недопустимым обсуждение утраты государственности, однако премьер-министр Александр Мунтяну поддержал идею объединения как личную позицию, заявив при этом, что кабинет должен выполнять волю большинства, выступающего за интеграцию в ЕС.
При этом путь в Евросоюз оказался далеко не прямым. Депутат от правящей партии и глава парламентской комиссии по евроинтеграции Марчел Спатарь оценил соответствие Молдавии европейским требованиям примерно в 20%. Для вступления к 2028 году показатель, по его словам, нужно довести до 80%.
Эксперты считают, что резких шагов Кишинев пока может избегать из-за риска экономических последствий. Профессор РАНХиГС Наталья Харитонова отметила, что выход из СНГ ударит по рядовым гражданам, работающим и торгующим со странами содружества: могут возникнуть сложности с подтверждением образования и трудового стажа, а также с торговлей.
Политический аналитик Дмитрий Кисеев связывает всплеск таких заявлений с внутренними проблемами. По его оценке, власти пытаются переключить внимание общества на внешнеполитическую повестку на фоне необходимости повышать налоги и закрывать бюджетный разрыв, который оценивается в 5,5% ВВП. Кроме того, обсуждение выхода из СНГ и объединения с Румынией может быть сигналом внешним партнерам на фоне паузы с финансированием и кредитами.
