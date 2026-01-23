«Заявлений недостаточно»: евродепутат поразмышлял, как Парижу вернуть доверие РФ

Франция несколько изменила риторику в отношении России, но для восстановления доверия данного шага будет недостаточно, сказал евродепутат от Франции Тьерри Мариани в интервью РИА Новости.
Мариани сказал, что о возможности возобновления диалога европейских лидеров с президентом России Владимиром Путиным стал размышлять президент Франции Эммануэль Макрон.
Франции, по мнению евродепутата, следует уделять «меньше внимания громким формулировкам» и заниматься восстановлением дипломатических отношений после резких высказываний, звучавших в предыдущий период.
Также евродепутат предположил, что даже в своих попытках сменить риторику в отношении Москвы Макрон не всегда выбирает правильные слова и формулировки.
