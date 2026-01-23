СМИ: жители Гренландии запасаются генераторами, опасаясь вторжения США

«Просто на всякий случай», — приводит Financial Times слова местной жительницы Кирстен Петерсен, которая, как отмечает издание, «поспешила купить генератор, пока их не раскупили». По словам женщины, это поможет ей сохранить продукты пригодными для употребления, если американцы все-таки вторгнутся.