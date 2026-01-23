СМИ: жители Гренландии запасаются генераторами, опасаясь вторжения США

Ранее Трамп на полях Международного экономического форума в Давосе заявил, что военного сценария получения США контроля над Гренландией нет на повестке.
«Просто на всякий случай», — приводит Financial Times слова местной жительницы Кирстен Петерсен, которая, как отмечает издание, «поспешила купить генератор, пока их не раскупили». По словам женщины, это поможет ей сохранить продукты пригодными для употребления, если американцы все-таки вторгнутся.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.