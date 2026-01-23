Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: жители Гренландии запасаются генераторами, опасаясь вторжения США

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Жители Гренландии спешат закупиться генераторами, опасаясь «вторжения» США, несмотря на слова американского лидера Дональда Трампа о том, что он не рассматривает военный сценарий получения Штатами контроля над островом, пишет газета Financial Times.

Источник: Reuters

Ранее Трамп на полях Международного экономического форума в Давосе заявил, что военного сценария получения США контроля над Гренландией нет на повестке.

«Просто на всякий случай», — приводит Financial Times слова местной жительницы Кирстен Петерсен, которая, как отмечает издание, «поспешила купить генератор, пока их не раскупили». По словам женщины, это поможет ей сохранить продукты пригодными для употребления, если американцы все-таки вторгнутся.

Гренландия входит в состав Датского Королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше