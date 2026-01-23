Итальянский депутат обвинил Макрона в игре на два фронта с Трампом

Бывший посол Италии в Берлине и при Евросоюзе Пьетро Бенасси считает, что именно Рим и Берлин сегодня выглядят наиболее открытыми для диалога с американской администрацией. По его словам, ускорение событий, которое задает Трамп, лишь подтверждает сближение позиций Италии и Германии, а не Италии и Франции или Франции и Германии.