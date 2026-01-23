Итальянский депутат обвинил Макрона в игре на два фронта с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон, по оценке итальянских политиков, ведет себя противоречиво в отношениях с президентом США Дональдом Трампом и тем самым теряет позиции в диалоге с Вашингтоном. На этом фоне Рим и Берлин, напротив, стараются держать более мягкую линию, чтобы не довести дело до нового трансатлантического конфликта.
Как сообщает Politico, депутат от партии «Братья Италии» Джанджакомо Каловини раскритиковал французского лидера за попытки одновременно демонстрировать жесткость и искать личного контакта с главой Белого дома. По словам парламентария, Макрон ведет себя так, будто бросает вызов США, но при этом направляет Трампу сообщения с приглашениями, которые американский президент затем публикует без церемоний.
Издание отмечает, что сохранение отношений с Трампом сейчас становится ключевой задачей как для премьер-министра Италии Джорджи Мелони, так и для канцлера Германии Фридриха Мерца. Оба делают ставку на переговорный формат и стремятся избежать обострения между Европой и США.
Бывший посол Италии в Берлине и при Евросоюзе Пьетро Бенасси считает, что именно Рим и Берлин сегодня выглядят наиболее открытыми для диалога с американской администрацией. По его словам, ускорение событий, которое задает Трамп, лишь подтверждает сближение позиций Италии и Германии, а не Италии и Франции или Франции и Германии.
Ранее Мелони также заявляла о готовности выступить посредником между Трампом и Евросоюзом в вопросе Гренландии. По ее версии, американская сторона могла неверно интерпретировать действия Европы, связанные с обсуждением возможного военного присутствия на арктическом острове.
