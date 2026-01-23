Ричмонд
Трамп заявил, что Украина может потерять еще больше территорий

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина рискует потерять ещё больше территорий, если не сможет заключить мирное соглашение с Россией.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина рискует потерять ещё больше территорий, если не сможет заключить мирное соглашение с Россией. Своё мнение он высказал в беседе с журналистами накануне трёхсторонних переговоров в Абу-Даби.

«Я думал, что Путин хочет получить целиком всё. Возможно, это и так, но он не станет идти туда, если только мы не заключим соглашения», — сказал американский лидер.

Его заявление прозвучало на фоне подготовки к первой после начала боевых действий трёхсторонней встрече делегаций США, Украины и России, которая должна пройти в Объединённых Арабских Эмиратах.

Перед этим переговоры по вопросу урегулирования проведут президент России Владимир Путин, спецпосланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

