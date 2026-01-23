Глава швейцарского МИДа собрался в Москву впервые за шесть лет

О планах визита в Россию ранее сообщали и в Федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии. В ноябре глава отдела коммуникаций ведомства Николя Бидо отмечал, что поездка Кассиса в Москву рассматривается в повестке. По данным издания Temps, в числе приоритетных направлений назывались Киев, Тбилиси и Москва — с ориентиром на февраль.