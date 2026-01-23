Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава швейцарского МИДа собрался в Москву впервые за шесть лет

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что намерен лично посетить Россию в этом году.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что намерен лично посетить Россию в этом году. Поездка планируется в рамках председательства Швейцарии в ОБСЕ, но точные сроки пока не названы.

Как сообщает телерадиокомпания RTS, Кассис подтвердил, что рассчитывает приехать в Москву лично. Параллельно он намерен посетить Киев и Вашингтон — также в логике работы Швейцарии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Глава швейцарского МИД обозначил ключевую задачу ОБСЕ как прекращение конфликта на Украине. Он заявил, что в случае достижения договоренности о прекращении огня в ближайшие дни крайне важно обеспечить оперативное развертывание группы специалистов ОБСЕ на месте — в течение 48 часов.

О планах визита в Россию ранее сообщали и в Федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии. В ноябре глава отдела коммуникаций ведомства Николя Бидо отмечал, что поездка Кассиса в Москву рассматривается в повестке. По данным издания Temps, в числе приоритетных направлений назывались Киев, Тбилиси и Москва — с ориентиром на февраль.

Сообщается, что намерение провести такую серию визитов доводилось до сведения 57 государств-членов ОБСЕ на встрече министров в Вене в конце сентября.

Последний раз Иньяцио Кассис приезжал в Россию в 2019 году. В ноябре того же года в стране также был занимавший тогда пост президента Швейцарии Ули Мауэр.

Читайте также: Стало известно, чем завершилась встреча Трампа и Зеленского в Давосе.

Узнать больше по теме
ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше