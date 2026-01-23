Глава швейцарского МИДа собрался в Москву впервые за шесть лет

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что намерен лично посетить Россию в этом году. Поездка планируется в рамках председательства Швейцарии в ОБСЕ, но точные сроки пока не названы.
Как сообщает телерадиокомпания RTS, Кассис подтвердил, что рассчитывает приехать в Москву лично. Параллельно он намерен посетить Киев и Вашингтон — также в логике работы Швейцарии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
О планах визита в Россию ранее сообщали и в Федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии. В ноябре глава отдела коммуникаций ведомства Николя Бидо отмечал, что поездка Кассиса в Москву рассматривается в повестке. По данным издания Temps, в числе приоритетных направлений назывались Киев, Тбилиси и Москва — с ориентиром на февраль.
Сообщается, что намерение провести такую серию визитов доводилось до сведения 57 государств-членов ОБСЕ на встрече министров в Вене в конце сентября.
Последний раз Иньяцио Кассис приезжал в Россию в 2019 году. В ноябре того же года в стране также был занимавший тогда пост президента Швейцарии Ули Мауэр.
Читайте также: Стало известно, чем завершилась встреча Трампа и Зеленского в Давосе.