Путин, Уиткофф и Кушнер встретились в Кремле: все заявления о переговорах

Кроме того, американская делегация «из первых рук» поделилась наблюдениями и анализом встречи между Трампом и Владимиром Зеленским в Давосе, на которой также присутствовали Уиткофф и Кушнер. Кроме того, согласно заявлению Ушакова, они представили свои оценки других переговоров, проведённых ими в декабре-январе в Мар-а-Лаго (Флорида) и в нескольких европейских городах.