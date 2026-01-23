Путин, Уиткофф и Кушнер встретились в Кремле: все заявления о переговорах

В Кремле состоялась встреча российского лидера Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков прокомментировал переговоры на брифинге.
«Конструктивно и предельно откровенно»…
Переговоры президента Владимира Путина с американской делегацией завершились глубокой ночью, 23 января. Закрытая встреча началась в 23:25 по московскому времени и завершилась в 3:04, продлившись более трех с половиной часов.
«Переговоры продолжались около четырех часов и были исключительно содержательными, конструктивными и, я бы сказал, предельно откровенными и доверительными», — заявил Ушаков.
Дипломат уточнил, что в заседании участвовал комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб США Джошуа Грюнбаум. «Это старший советник Белого дома, специалист по экономическому досье, он впервые присоединился к американской команде», — проинформировал помощник российского лидера. С российской стороны в переговорах также принимал участие специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Урегулирование на Украине.
На встрече в Кремле было констатировано, что долгосрочного урегулирования конфликта на Украине невозможно достичь без решения территориального вопроса по «формуле Анкориджа». Юрий Ушаков подчеркнул, что Москва заинтересована в урегулировании конфликта политико-дипломатическими методами, но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО на поле боя.
«В ходе переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит», — сказал Ушаков.
Кроме того, американская делегация «из первых рук» поделилась наблюдениями и анализом встречи между Трампом и Владимиром Зеленским в Давосе, на которой также присутствовали Уиткофф и Кушнер. Кроме того, согласно заявлению Ушакова, они представили свои оценки других переговоров, проведённых ими в декабре-январе в Мар-а-Лаго (Флорида) и в нескольких европейских городах.
«В целом я бы сказал, что встреча президента России с американскими представителями и была специально сфокусирована на том, чтобы получить информацию по итогам контактов американцев с украинцами и европейскими партнерами и вместе уже как бы “на двоих” определить параметры дальнейших действий», — указал Ушаков.
Встреча в Абу-Даби.
Уже сегодня, 23 января, в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины. Российскую переговорную группу возглавит начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. В состав рабочей группы от России также войдут представители руководства Минобороны.
«Наша переговорная группа по вопросам безопасности уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в Эмираты», — рассказал дипломат. Делегация уже получила от главы российского государства конкретные инструкции.
Кроме того, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф встретятся в Абу-Даби как руководители двусторонней рабочей группы РФ и США по экономическим делам.
«Совет мира» и Гренландия.
На встрече в Кремле поднимались темы, включающие предложенный Дональдом Трампом проект «Совета мира», положение дел вокруг Гренландии, а также спектр вопросов, касающихся региональной обстановки, прокомментировал Ушаков.
Россия заявила о своей готовности внести в финансовый фонд «Совета мира» 1 миллиард долларов, взятых из заблокированных российских активов. Оставшиеся ресурсы из замороженных американской стороной резервов России можно направить на восстановление территорий после заключения мирного договора между Россией и Украиной, отметил Ушаков. Обсуждение данного вопроса будет продолжено в рамках двусторонней экономической группы, добавил он.
«Вопросы дальнейшего развития двухсторонних российско-американских отношений обсуждались в концептуальном плане, исходя из того, что у наших стран огромный потенциал для сотрудничества в самых различных областях», — заявил Ушаков.
По его информации, американские представители «уже строят определенные планы, которые можно было бы реализовать после урегулирования украинского конфликта».
Ушаков подчеркнул, что встреча в Кремле была во всех смыслах полезной для обеих сторон — России и США. Стороны договорились о поддержании тесных контактов в дальнейшем, обсуждая как украинский вопрос, так и другие актуальные темы.