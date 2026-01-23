Ричмонд
Politico: Европа пыталась убедить Трампа отправить военных США на Украину

Европейские политики тратят много времени на попытки убедить президента США Дональда Трампа направить американский военный контингент на Украину в качестве гарантии безопасности, сообщает Politico.

Источник: Аргументы и факты

Европейские политики потратили значительное время на попытки убедить президента США Дональда Трампа в необходимости направления американского военного контингента на Украину. Речь идет о возможных условиях будущего мирного соглашения. Об этом сообщает Politico со ссылкой на информированные источники.

Как сообщают собеседники издания, лидеры европейских стран, включая президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, тратят слишком много времени на попытки переубедить Трампа и его команду. Они пытаются докзать, что присутствие американских военных является единственным способом сдерживания России в будущем.

При этом, как отмечают авторы материала, европейские чиновники в частных беседах выражают сомнения в реальной ценности подобных гарантий. Причиной называют позицию Белого дома под руководством Трампа, который воспринимается в Европе как ненадежный союзник.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине в большей степени, чем Соединенные Штаты.

