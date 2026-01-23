Трамп рассказал, откуда у него жуткий синяк на руке: он опять заговорил про «четвертый срок»

Президент США Дональд Трамп рассказал, что появление на его руке заметного синяка связан с ударом о стол во время Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом пишет Daily Mail.
По словам Трампа, все произошло случайно. Мол, случайно зацепил стол, из-за чего и появился синяк. Правда, следом американский лидер выдвинул и вторую версию. Он заявил, что во всем виноват аспирин, который он принимает в повышенных дозах для разжижения крови.
«И когда вы принимаете большую таблетку аспирина, вам говорят, что у вас появятся синяки», — продолжил Трамп.
Тогда же он добавил, что сейчас здоровье его не беспокоит. А затем в соцсетях начал говорить про «четвертый» президентский срок. Когда успел пройти третий — так и остался загадкой.
«Стоит ли мне баллотироваться на четвертый срок?» — написал Трамп в Truth Social.
Напомним, Дональд Трамп не впервые появляется на публике с синяком на руке. Ранее фотографы зафиксировали подобное во время его встречи с Владимиром Зеленским в конце декабря. Тогда на снимках было видно пятно, частично скрытое тональным кремом.