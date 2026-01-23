Депутат Мариани: Париж обязан исправить отношения с Москвой

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что 22 января ВМС страны задержали танкер, следовавший из России, который, по его словам, подпадал под международные санкции и подозревался в использовании поддельного флага. Он уточнил, что операция была проведена при поддержке нескольких союзников Франции.