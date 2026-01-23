Депутат Мариани: Париж обязан исправить отношения с Москвой

«Без базового доверия и надёжных каналов связи никакие содержательные переговоры невозможны», — подчеркнул Мариани в беседе с РИА «Новости».
По мнению евродепутата, одной смены риторики недостаточно для восстановления отношений с Москвой. Он отметил, что Франции стоит меньше концентрироваться на громких политических заявлениях и больше — на восстановлении функциональных дипломатических каналов.
Мариани также подчеркнул, что несмотря на изменение тональности, Париж продолжает расплачиваться за резкие и демонстративные заявления, сделанные ранее. Он считает, что некоторые высказывания президента Макрона скорее подорвали, чем укрепили авторитет Франции как надёжного партнёра для России.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что 22 января ВМС страны задержали танкер, следовавший из России, который, по его словам, подпадал под международные санкции и подозревался в использовании поддельного флага. Он уточнил, что операция была проведена при поддержке нескольких союзников Франции.
