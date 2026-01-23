Politico: Европейские лидеры на саммите достигли понимания о новом миропорядке

«Встреча… тихо обозначила негласное понимание того, что произошёл судьбоносный разрыв между старым и новым порядком — между тем, как Запад функционировал со времён Второй мировой войны, и тем, что ждёт впереди» — пишет издание.
Помимо прочего, лидеры ЕС условились, что быстрый и единый ответ объединения на внешние вызовы, произошедший в январе, должен быть нормой, причём во всех сферах.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала закупку ЕС ледокола для Арктики. По её словам, объединение также направит деньги на закупку иного оборудования для работы в регионе.
