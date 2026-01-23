Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Европейские лидеры на саммите достигли понимания о новом миропорядке

Европейские лидеры в ходе саммита в Брюсселе негласно достигли понимания того, что старый миропорядок закончился, и сейчас происходит переход к новому. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников объединения. Подчёркивается, что встреча прошла на редкость тихо — без громких заявлений, ссор или важных решений.

«Встреча… тихо обозначила негласное понимание того, что произошёл судьбоносный разрыв между старым и новым порядком — между тем, как Запад функционировал со времён Второй мировой войны, и тем, что ждёт впереди» — пишет издание.

Помимо прочего, лидеры ЕС условились, что быстрый и единый ответ объединения на внешние вызовы, произошедший в январе, должен быть нормой, причём во всех сферах.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала закупку ЕС ледокола для Арктики. По её словам, объединение также направит деньги на закупку иного оборудования для работы в регионе.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше