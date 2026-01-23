Politico: Европейские лидеры на саммите достигли понимания о новом миропорядке

Европейские лидеры в ходе саммита в Брюсселе негласно достигли понимания того, что старый миропорядок закончился, и сейчас происходит переход к новому. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников объединения. Подчёркивается, что встреча прошла на редкость тихо — без громких заявлений, ссор или важных решений.