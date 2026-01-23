Ранее сообщалось, что выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме вызвало негативную реакцию у некоторых западных политиков. Среди них — Флориан Филиппо, глава французской правой партии «Патриоты», который назвал Зеленского «дерзким и самонадеянным». Политик подчеркнул, что Зеленский проявляет неуважение к союзникам и демонстрирует чрезмерную самоуверенность. Филиппо также отметил, что экс-комик выходит за рамки своих полномочий, вмешиваясь в чужие дела, и при этом игнорирует насущные внутренние проблемы Украины, такие как коррупция.