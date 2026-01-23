Ричмонд
Трамп предложил испытать НАТО, применив пятую статью альянса

Дональд Трамп заявил, что США стоило бы подвергнуть союзников по НАТО испытанию.

Источник: Аргументы и факты

Глава США Дональд Трамп высказал идею о возможности использования пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне в целях охраны южной границы США от потока нелегальных иммигрантов. Данное заявление было опубликовано им в социальной сети Truth Social.

«Может, нужно испытать НАТО: задействовать статью 5 и заставить НАТО прийти и защищать нашу южную границу от дальнейшего вторжения нелегальных мигрантов», — написал глава Белого дома.

Он подчеркнул, что подобный шаг мог бы освободить значительное число пограничников для перераспределения на другие направления.

Статья 5 Североатлантического договора предусматривает коллективный ответ в случае вооруженного нападения на одно или несколько государств, входящих в НАТО.

Ранее Трамп высказывал опасения относительно желания альянса поддержать Соединенные Штаты в случае возникновения такой необходимости, при этом сообщал об успехах, достигнутых в укреплении границы, которая, по его словам, на протяжении последних месяцев была надежно защищена.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше