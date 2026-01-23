Трамп предложил испытать НАТО, применив пятую статью альянса

Глава США Дональд Трамп высказал идею о возможности использования пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне в целях охраны южной границы США от потока нелегальных иммигрантов. Данное заявление было опубликовано им в социальной сети Truth Social.
«Может, нужно испытать НАТО: задействовать статью 5 и заставить НАТО прийти и защищать нашу южную границу от дальнейшего вторжения нелегальных мигрантов», — написал глава Белого дома.
Он подчеркнул, что подобный шаг мог бы освободить значительное число пограничников для перераспределения на другие направления.
Статья 5 Североатлантического договора предусматривает коллективный ответ в случае вооруженного нападения на одно или несколько государств, входящих в НАТО.
Ранее Трамп высказывал опасения относительно желания альянса поддержать Соединенные Штаты в случае возникновения такой необходимости, при этом сообщал об успехах, достигнутых в укреплении границы, которая, по его словам, на протяжении последних месяцев была надежно защищена.