Грюнбаум из агентства госзакупок впервые принял участие в контактах США с Путиным

Комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб США Джош Грюнбаум впервые стал участником переговоров с президентом России Владимиром Путиным — он присоединился к американским эмиссарам Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру.
По данным пресс-службы Кремля, Грюнбаум стал участником встречи наравне с помощником президента Юрием Ушаковым и специальным представителем главы государства Кириллом Дмитриевым.
Российский лидер провел встречу с представителями Белого дома в Представительском кабинете Сенатского дворца Кремля. Нового участника консультаций, впервые прибывшего с миссией в Москву, главе государства представил Уиткофф.
Помощник президента России заявил, что основной задачей встречи Владимира Путина с представителями США стало совместное определение параметров дальнейших шагов по урегулированию украинского кризиса.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, в свою очередь, назвал важными переговоры с американской делегацией в Кремле.