МИД Ирана заявил, что Зеленский — «бестолковый клоун»

Комментируя слова Владимира Зеленского, порекомендовавшего атаковать Иран, руководитель иранского МИД Аббас Аракчи сказал, что мир устал от «бестолковых клоунов».
Как заявил Аракчи, Иран, в отличии от Украины, способен защитить себя, его армия не зависит от иностранной поддержки, и он «абсолютно не нуждается в вымаливании помощи у иностранцев».
Также министр сказал, что риторика, к которой прибегает украинское руководство, не способствует урегулированию конфликта.
