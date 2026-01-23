Ричмонд
МИД Ирана заявил, что Зеленский — «бестолковый клоун»

Комментируя слова Владимира Зеленского, порекомендовавшего атаковать Иран, руководитель иранского МИД Аббас Аракчи сказал, что мир устал от «бестолковых клоунов».

Как заявил Аракчи, Иран, в отличии от Украины, способен защитить себя, его армия не зависит от иностранной поддержки, и он «абсолютно не нуждается в вымаливании помощи у иностранцев».

Также министр сказал, что риторика, к которой прибегает украинское руководство, не способствует урегулированию конфликта.

