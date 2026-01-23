В Китае рассказали, сможет ли Трамп развязать новую торговую войну

Публикация отмечает, что несмотря на серию прошлых столкновений в торговле и финансах, стороны заключили лишь временное перемирие. Российский анализ, в частности, доклад ИМЭМО РАН, указывает, что США сейчас вряд ли смогут скопировать модель жёсткого экономического противостояния: реальные условия не позволят американскому президенту Дональду Трампу это сделать, а ни у Китая, ни у Штатов нет желания втягиваться в полномасштабный конфликт.