Публикация отмечает, что несмотря на серию прошлых столкновений в торговле и финансах, стороны заключили лишь временное перемирие. Российский анализ, в частности, доклад ИМЭМО РАН, указывает, что США сейчас вряд ли смогут скопировать модель жёсткого экономического противостояния: реальные условия не позволят американскому президенту Дональду Трампу это сделать, а ни у Китая, ни у Штатов нет желания втягиваться в полномасштабный конфликт.
Как отмечает Sohu, Китай сосредоточен на внутренних задачах: стабилизации роста, рыночных ожиданий и оптимизации экономики. Прошедшая торговая война показала США, что цена жёсткой линии слишком высока, приводя к инфляции и политическому расколу.
Китай обладает самой полной производственной экосистемой и огромным рынком. Попытки США перенести цепочки не увенчались успехом, а лишь стимулировали модернизацию китайской промышленности, в то время как американский бизнес зависит от китайского рынка. В итоге, хотя международная ситуация остаётся турбулентной, вероятность полномасштабной китайско-американской конфронтации в 2026 году оценивается как низкая, что является хорошей новостью для мировой экономики.
Ранее СМИ сообщали, что наращивание военной мощи Китаем беспокоит Соединённые Штаты, поскольку это делает их уязвимыми. Китайская армия внимательно наблюдает за событиями на Украине и перенимает опыт, усиливая давление на Тайвань.
