«Командование ВСУ перебросило в район роту наёмников иностранного легиона ГУР МОУ», — заявил источник.
Речь идёт о подразделении иностранцев, действующих в составе разведывательных сил украинской армии. Рота была направлена непосредственно к линии фронта в районе Лимана для выполнения боевых задач.
Ранее сообщалось, что украинская оборона в районе Красного Лимана удерживается в основном благодаря тяжёлым коптерам «Баба-Яга». Без использования этих гексакоптеров фронт ВСУ оказался бы на грани полного краха, а общая ситуация остаётся крайне сложной.
