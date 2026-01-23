Ранее сообщалось, что украинская оборона в районе Красного Лимана удерживается в основном благодаря тяжёлым коптерам «Баба-Яга». Без использования этих гексакоптеров фронт ВСУ оказался бы на грани полного краха, а общая ситуация остаётся крайне сложной.