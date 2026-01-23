«Всё делает наоборот»: Орбан резко ответил на критику Зеленского в адрес Европы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский «перешёл черту» во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В своём посте в социальной сети X Орбан отметил, что критика Зеленским уровня поддержки со стороны Европы и личные выпады в адрес европейских лидеров, включая самого Орбана, вышли за рамки допустимого.
Венгерский лидер указал, что в ответ на эти требования председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен представила «дорожную карту развития Украины», которая фактически удовлетворила все украинские запросы.
«Вот как обстоят дела. Зеленский всё делает наоборот, но брюссельцы готовы платить», — указал он.
В знак протеста правительство Венгрии намерено запустить общенациональную петицию, чтобы ясно дать понять Брюсселю, что венгерский народ не готов финансировать такие масштабные обязательства.
«Мы платить не будем!» — резюмировал Орбан.
Ранее Орбан отметил, что Зеленский так и не смог положить конец четырехлетнему конфликту на Украине. Хотя, как отметил премьер, Киеву передавалось достаточно помощи от США.