«Всё делает наоборот»: Орбан резко ответил на критику Зеленского в адрес Европы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский «перешёл черту» во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В своём посте в социальной сети X Орбан отметил, что критика Зеленским уровня поддержки со стороны Европы и личные выпады в адрес европейских лидеров, включая самого Орбана, вышли за рамки допустимого.