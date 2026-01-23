Подведены итоги ночных переговоров в Кремле и назван следующий шаг

Переговоры в Кремле продолжались более трех с половиной часов. От российской стороны участвовали Ушаков и Дмитриев, от США — Уиткофф, Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления служб общего назначения Джош Грюнбаум. Дмитриев охарактеризовал встречу как важную. Уиткофф, по озвученным данным, приехал в Москву уже в седьмой раз, Кушнер — во второй, а Грюнбаум впервые участвовал в переговорах с российским президентом.