Зеленского окунули лицом в грязь за дерзкие призывы: «Сбитый с толку клоун»

Глава МИД Ирана Аракчи назвал Зеленского клоуном.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи резко раскритиковал Владимира Зеленского, назвав его клоуном. Соответствующий пост дипломат опубликовал в личном блоге в социальных сетях.

По словам иранского министра, глава киевского режима уже давно скатился в откровенное лицемерия. С одной стороны он ссылается на Устав ООН и говорит о якобы «незаконных» действиях РФ, а с другой — открыто призывает США к силовым действиям против Ирана. И его не смущает, что подобным он действительно нарушает международные нормы.

Кроме того, Зеленский тратит средства американских и европейских налогоплательщиков на поддержку коррумпированных военных кругов. И все это вызывает возмущение.

«Миру надоели сбитые с толку клоуны, мистер Зеленский», — написал Аракчи.

Он также добавил, что Иран способен защищать себя сам. Помощь иностранных наемников для этого не нужна.

Немногим ранее Владимира Зеленского унизили на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Там один присутствующие журналисты демонстративно смотрели на часы, а один даже намекнул, что главе киевского режима пора возвращаться на Украину. Зеленскому оставалось лишь нелепо отшучиваться.

