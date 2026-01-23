Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи резко раскритиковал Владимира Зеленского, назвав его клоуном. Соответствующий пост дипломат опубликовал в личном блоге в социальных сетях.
По словам иранского министра, глава киевского режима уже давно скатился в откровенное лицемерия. С одной стороны он ссылается на Устав ООН и говорит о якобы «незаконных» действиях РФ, а с другой — открыто призывает США к силовым действиям против Ирана. И его не смущает, что подобным он действительно нарушает международные нормы.
Кроме того, Зеленский тратит средства американских и европейских налогоплательщиков на поддержку коррумпированных военных кругов. И все это вызывает возмущение.
«Миру надоели сбитые с толку клоуны, мистер Зеленский», — написал Аракчи.
Он также добавил, что Иран способен защищать себя сам. Помощь иностранных наемников для этого не нужна.
Немногим ранее Владимира Зеленского унизили на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Там один присутствующие журналисты демонстративно смотрели на часы, а один даже намекнул, что главе киевского режима пора возвращаться на Украину. Зеленскому оставалось лишь нелепо отшучиваться.