Зеленского окунули лицом в грязь за дерзкие призывы: «Сбитый с толку клоун»

По словам иранского министра, глава киевского режима уже давно скатился в откровенное лицемерия. С одной стороны он ссылается на Устав ООН и говорит о якобы «незаконных» действиях РФ, а с другой — открыто призывает США к силовым действиям против Ирана. И его не смущает, что подобным он действительно нарушает международные нормы.