Арагчи назвал Зеленского «бестолковым клоуном» из-за его слов в Давосе

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал Владимира Зеленского «клоуном» после его выступления на экономическом форуме в Давосе.
В своем выступлении Зеленский призвал к иностранному вмешательству во внутренние дела исламской республики.
Арагчи ответил ему в соцсети Х*, что «миру надоели эти растерянные клоуны». Иранский министр подчеркнул, что иранцы, в отличие от украинской армии, «поддерживаемой из-за рубежа и кишащей наемниками», умеют защищать себя и не нуждаются в просьбе о помощи к иностранцам.
Ранее сообщалось, что Зеленский также обвинил Европу в том, что она не умеет себя защищать.
Портал Origo писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал мощную пощечину украинскому политику после его истерики и оскорблений на форуме. Венгерский премьер ответил Зеленскому на слова о подзатыльнике «каждому Виктору».
В Госдуме назвали Зеленского «настоящим политическим шакалом», который публично унизил своих европейских спонсоров.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.