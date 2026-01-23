Форум «Патриоты Урала» в ХМАО пройдет с рекордным числом участников

Пятый форум «Патриоты Урала» в Ханты-Мансийске, проходящий по инициативе полпреда Артема Жоги, соберет рекордное число заявок. На мероприятие поступило более тысячи заявок из 43 регионов страны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в УрФО.