Форум «Патриоты Урала» в ХМАО пройдет с рекордным числом участников

Пятый форум «Патриоты Урала» в Ханты-Мансийске, проходящий по инициативе полпреда Артема Жоги, соберет рекордное число заявок. На мероприятие поступило более тысячи заявок из 43 регионов страны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в УрФО.

Артем Жога анонсировал проведение форума «Патриоты Урала» в Ханты-Мансийске.

«Мы получили 1278 заявок из 43 регионов России, каждая десятая из субъектов за пределами Уральского федерального округа — от Камчатки до Карелии. Отрадно видеть такой горячий отклик от жителей всей России», — цитируют слова Жоги в пресс-службе.

В рамках форума будет работать детская площадка, на которую подано 286 заявок. Основными темами мероприятия станут помощь раненым участникам специальной военной операции в госпиталях, психологическая поддержка ветеранов и лучшие практики патриотического воспитания. На форуме запланирована выставка так называемого «душевного ОПК» — теплой одежды и вещей для бойцов. Итогом станет пленарная сессия с участием полпреда.