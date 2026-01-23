Дроны уничтожили укрытия с боевиками ВСУ в Харьковской области

В Сети появились снятые с беспилотника кадры уничтожения укрытий украинских боевиков на территории Харьковской области.
Судя по видео, военнослужащих противника, пытавшихся укрыться в постройках в частном секторе, атаковали российские FPV-дроны.
По информации военных Telegram-каналов, средствами объективного контроля зафиксированы прямые попадания беспилотников по намеченным целям. Сообщается об уничтожении укрытий вместе с находившимися в них боевиками ВСУ.
Данных о потерях противника в результате атаки БПЛА нет.
Согласно сводке, опубликованной связанным с российской группировкой войск «Север» Telegram-каналом «Северный Ветер», в течение суток войска РФ уничтожили в Харьковской области более полусотни украинских боевиков.
Напомним, в пятницу стало известно о нанесении удара по складам с техникой ВСУ на территории военного городка в харьковском городе Лозовая. Ранее были опубликованы кадры поражения места расположения ракетного дивизиона ВСУ в Харьковской области.