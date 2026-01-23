Бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала заявил, что если европейские лидеры признают свои ошибки в отношении РФ, это позволило бы им уменьшить энергетическую зависимость от США и закупать углеводороды по более выгодным ценам.
По его словам, европейские государства в настоящее время могли бы вернуться к России, принести извинения за прежние действия и возобновить прямые поставки газа и нефти.
Джонсон отметил, что риторика руководителей стран ЕС постепенно меняется. Канцлер ФРГ Мерц, президент Франции Макрон, премьер-министр Италии Мелони признают необходимость ведения переговоров с Москвой.
Эксперт подчеркнул, что текущая энергетическая зависимость от США, в результате которой Европа закупает энергоносители по высоким ценам, наносит ущерб государственным бюджетам и населению стран ЕС.
Он добавил, что европейские страны следуют указаниям США, отказавшись от российской нефти и перейдя на американскую, что ведет к увеличению расходов и экономическим трудностям.
Джонсон считает, что Европе следует быть готовой разорвать эти невыгодные связи.
Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США должны иметь право на природные ресурсы Гренландии, потому что обеспечивают ее безопасность.