Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-аналитик ЦРУ: ЕС может извиниться перед РФ и снова закупать нефть и газ

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала заявил, что если европейские лидеры признают свои ошибки в отношении РФ.

Источник: Аргументы и факты

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала заявил, что если европейские лидеры признают свои ошибки в отношении РФ, это позволило бы им уменьшить энергетическую зависимость от США и закупать углеводороды по более выгодным ценам.

По его словам, европейские государства в настоящее время могли бы вернуться к России, принести извинения за прежние действия и возобновить прямые поставки газа и нефти.

Джонсон отметил, что риторика руководителей стран ЕС постепенно меняется. Канцлер ФРГ Мерц, президент Франции Макрон, премьер-министр Италии Мелони признают необходимость ведения переговоров с Москвой.

Эксперт подчеркнул, что текущая энергетическая зависимость от США, в результате которой Европа закупает энергоносители по высоким ценам, наносит ущерб государственным бюджетам и населению стран ЕС.

Он добавил, что европейские страны следуют указаниям США, отказавшись от российской нефти и перейдя на американскую, что ведет к увеличению расходов и экономическим трудностям.

Джонсон считает, что Европе следует быть готовой разорвать эти невыгодные связи.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США должны иметь право на природные ресурсы Гренландии, потому что обеспечивают ее безопасность.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше