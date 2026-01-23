Трамп назвал губернатора Калифорнии посмешищем и хромой уткой после скандала в Давосе

«Он выставил себя на посмешище, и все, включая его сотрудников, это знают!» — отметил Трамп.
Ньюсом присутствовал на саммите в Давосе, где критиковал политику Трампа. Президент США ранее неоднократно вступал с губернатором в заочные перепалки, давая ему обидные прозвища. Ньюсом рассматривается как потенциальный кандидат от Демократической партии на президентских выборах 2028 года. По мнению Трампа, участие губернатора в Давосе требовало внимания иностранных лидеров и позорило США.
Ньюсому 58 лет. Пост губернатора Калифорнии он занимает с 2019 года. До этого был вице-губернатором (2011−2019) и мэром Сан-Франциско (2004−2011).
Ранее сообщалось, что губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома не допустили в официальный американский павильон на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По данным СМИ, решение о блокировке его доступа было принято под давлением Белого дома и Госдепартамента.
