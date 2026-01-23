Трамп назвал губернатора Калифорнии посмешищем и хромой уткой после скандала в Давосе

Ньюсом присутствовал на саммите в Давосе, где критиковал политику Трампа. Президент США ранее неоднократно вступал с губернатором в заочные перепалки, давая ему обидные прозвища. Ньюсом рассматривается как потенциальный кандидат от Демократической партии на президентских выборах 2028 года. По мнению Трампа, участие губернатора в Давосе требовало внимания иностранных лидеров и позорило США.