Мерц пошел к Мелони после сбоя оси Берлин — Париж для достижения одной цели

Канцлер Германии Фридрих Мерц, по данным источников, делает ставку на союз с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, чтобы выстроить новую схему управления Евросоюзом. Причина, как утверждается, проста: традиционный тандем Берлина и Парижа начал давать сбои.
Об этом сообщает Politico, отмечая, что в Берлине все чаще смотрят в сторону Рима, а не Елисейского дворца. По данным издания, ставка делается на прагматичный политический формат, где ключевую роль будут играть правительства Германии и Италии.
Один из депутатов от партии «Братья Италии» заявил, что у двух стран сейчас стабильные кабинеты министров — особенно на фоне ситуации во Франции. По его словам, Мерцу и Мелони предстоит долгий путь совместной работы, но уже сейчас заметно, что между ними есть взаимопонимание.
Высокопоставленный представитель правительства Германии также подчеркнул, что на Италию можно положиться. Politico отмечает, что в Берлине сейчас нечасто используют такие характеристики по отношению к французским партнерам.
Депутат от Социал-демократической партии Германии Аксель Шефер объяснил разницу в подходах прямой формулой: Франция действует через громкую риторику, а Италия — через расчет и практику.
При этом еще весной прошлого года Politico писало о другом раскладе: тогда издание сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон нашел «родственную душу» в Мерце. Подчеркивалось, что политики легко находят общий язык благодаря схожему прошлому и общим культурным симпатиям, включая интерес к художнику Ансельму Киферу.
