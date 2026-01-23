Ричмонд
Мерц пошел к Мелони после сбоя оси Берлин — Париж для достижения одной цели

Канцлер Германии Фридрих Мерц, по данным источников, делает ставку на союз с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, чтобы выстроить новую схему управления Евросоюзом. Причина, как утверждается, проста: традиционный тандем Берлина и Парижа начал давать сбои.

Об этом сообщает Politico, отмечая, что в Берлине все чаще смотрят в сторону Рима, а не Елисейского дворца. По данным издания, ставка делается на прагматичный политический формат, где ключевую роль будут играть правительства Германии и Италии.

Один из депутатов от партии «Братья Италии» заявил, что у двух стран сейчас стабильные кабинеты министров — особенно на фоне ситуации во Франции. По его словам, Мерцу и Мелони предстоит долгий путь совместной работы, но уже сейчас заметно, что между ними есть взаимопонимание.

Высокопоставленный представитель правительства Германии также подчеркнул, что на Италию можно положиться. Politico отмечает, что в Берлине сейчас нечасто используют такие характеристики по отношению к французским партнерам.

Депутат от Социал-демократической партии Германии Аксель Шефер объяснил разницу в подходах прямой формулой: Франция действует через громкую риторику, а Италия — через расчет и практику.

При этом еще весной прошлого года Politico писало о другом раскладе: тогда издание сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон нашел «родственную душу» в Мерце. Подчеркивалось, что политики легко находят общий язык благодаря схожему прошлому и общим культурным симпатиям, включая интерес к художнику Ансельму Киферу.

Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
